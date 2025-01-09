LLM

$LLM (Büyük Dil Modeli), gelişmiş yapay zekâ teknolojisi ile memetiklerin yeni bir birleşimini temsil ediyor ve yapay zekâyı internet memelerinin eğlenceli, saygısız ve çoğu zaman isyankar kültürüyle harmanlayarak her iki alanın da sınırlarını zorluyor.

Kripto AdıLLM

SıralamaNo.2601

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.04%

Dolaşımdaki Arz999,997,360

Maksimum Arz0

Toplam Arz999,997,360

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.1446668034210282,2025-01-09

En Düşük Fiyat0.000324630847674695,2025-11-23

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

