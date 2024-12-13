LOFI

Zaman içinde donduruldu. Gelecek için uyandırıldı. Lofi binlerce yıl boyunca Himalayalar'ın derinliklerinde buzun içine hapsolmuştu. Dünya'nın ısınması ve küresel gerilimler arttıkça Lofi özgürlüğüne kavuştu fakat kabilecilik ve kaosla boğulmuş bir dünyayla karşılaştı. Ancak Lofi geçmişe takılıp kalmak için burada değil. Geleceğine sahip çıkmaya kararlı. Sui blok zincirini keşfettiğinde amacını da buldu: Statükoya meydan okumaya ve daha iyi bir finansal gelecek inşa etmeye hazır yeni bir Yeti ailesini -inşaatçılar, inananlar ve hayalperestler- bir araya getirmek istiyor.

Kripto AdıLOFI

SıralamaNo.1186

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.04%

Dolaşımdaki Arz1,000,000,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.2213443972971052,2024-12-13

En Düşük Fiyat0.00540985323632827,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriSUI

Sektör

Sosyal Medya

