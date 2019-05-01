LPT

Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day.

Kripto AdıLPT

SıralamaNo.187

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)28.26%

Dolaşımdaki Arz48,681,203.07583905

Maksimum Arz

Toplam Arz48,681,203.07583905

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2019-05-01 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği100.24478173730876,2021-11-09

En Düşük Fiyat0.420586727745,2020-03-13

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

Loading...