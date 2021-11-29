LUFC

Bir $LUFC Fan Tokeni, Leeds United taraftarları için mevcut olan her etkileşim ve katılım fırsatına erişmek için ihtiyacınız olan tek şeydir. $LUFC Fan Tokenleri harcanamaz ve asla tükenmez. $LUFC Fan Tokenlerinizi Leeds United kulübüyle etkileşim kurmak için her kullandığınızda, kulüp ürünleriyle kulüple bağlantılı dijital ve gerçek yaşam deneyimlerini içerebilen ödüllerin kilidini açmaya daha da yaklaşmanıza olanak tanıyan XP ödül puanları kazanırsınız.

Kripto AdıLUFC

SıralamaNo.2752

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz4,365,709

Maksimum Arz10,000,000

Toplam Arz10,000,000

Dolaşım Oranı0.4365%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği61.91478374891038,2021-12-30

En Düşük Fiyat0,2021-11-29

Herkese Açık Blok ZinciriCHZ

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
LUFC/USDT
Leeds United FC
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (LUFC)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
