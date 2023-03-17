LUFFY

"Luffy, 2021 Ağustos ayında yatırımcılar ve hayranlar için bütün bir ekosistem inşa etmek amacıyla kuruldu. Luffy, modernize edilmiş araçlar, gelişmiş DeFi platformları, eğitim, P2E oyunları, meta evren ve dünya standartlarında sanat eserlerinin yanı sıra düşük ücretli anime ve manga sanatçılarına yardımcı olmak için yatırımcılar ve hayranlara, güvenli ve heyecan verici bir alan yaratıyor. Luffy'nin misyonu ""Meme ve anime tokenlerinin lideri olmak"" şeklinde özetlenebilir. Luffy, en güvenli ve köklü blok zinciri olan ""Ethereum ağı"" üzerine inşa edilmiş, yatırımcıların ve hayranların merkezsiyetsiz kalmasına olanak tanıyan, topluluk odaklı bir tokendir. ""Luffy, başlatılmasından bu yana her vaadini tutarlı bir şekilde yerine getirdi. Amacımız, gerçek dünya hizmetlerine sahip güvenilir bir token oluşturmaktır. Sadakatimiz benzersizdir. Çabalarımızdan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz ve güncel yenilikler ortaya çıktıkça yol haritamızı düzenli olarak güncelleyeceğiz."" - Luffy Ekibi"

Kripto AdıLUFFY

SıralamaNo.5794

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz100,000,000,000

Toplam Arz100,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000331926892292076,2024-12-17

En Düşük Fiyat0.00000000018032523,2023-03-17

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Hakkında"Luffy, 2021 Ağustos ayında yatırımcılar ve hayranlar için bütün bir ekosistem inşa etmek amacıyla kuruldu. Luffy, modernize edilmiş araçlar, gelişmiş DeFi platformları, eğitim, P2E oyunları, meta evren ve dünya standartlarında sanat eserlerinin yanı sıra düşük ücretli anime ve manga sanatçılarına yardımcı olmak için yatırımcılar ve hayranlara, güvenli ve heyecan verici bir alan yaratıyor. Luffy'nin misyonu ""Meme ve anime tokenlerinin lideri olmak"" şeklinde özetlenebilir. Luffy, en güvenli ve köklü blok zinciri olan ""Ethereum ağı"" üzerine inşa edilmiş, yatırımcıların ve hayranların merkezsiyetsiz kalmasına olanak tanıyan, topluluk odaklı bir tokendir. ""Luffy, başlatılmasından bu yana her vaadini tutarlı bir şekilde yerine getirdi. Amacımız, gerçek dünya hizmetlerine sahip güvenilir bir token oluşturmaktır. Sadakatimiz benzersizdir. Çabalarımızdan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz ve güncel yenilikler ortaya çıktıkça yol haritamızı düzenli olarak güncelleyeceğiz."" - Luffy Ekibi"

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.