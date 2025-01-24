LYP

Lympid, premium RWA'ları çıkarmak ve alıp satmak için düzenleyici uyumlu bir platformdur: Atlar, Sanat, Lüks Saatler, ABD Hazineleri, Gayrimenkul ve çok daha fazlası. Stratejik Yatırım Turunda 1 inç (en büyük Defi toplayıcısı) yer aldı. Lympid, Chainlink ve Anchorage tarafından hızlandırılan ilk projelerden biridir.

Kripto AdıLYP

SıralamaNo.4143

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz92,087,442.53523274

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.34775299131507265,2025-01-24

En Düşük Fiyat0.010637249552787447,2025-11-27

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

