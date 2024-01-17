LYX

ERC20 token standardını yazan ve web3.js'yi geliştiren blok zinciri yenilikçileri Fabian Vogelsteller ve EY'nin Berlin'deki Innovation Lab'i yönetme deneyimine sahip bir yenilik uzmanı olan Marjorie Hernandez tarafından ortaklaşa kurulan LUKSO, yaratıcı endüstri için yeni bir merkeziyetsiz uygulamalar çağına öncülük ediyor. ETH 2.0'ın teknolojisinden yararlanan LUKSO, benzersiz LUKSO Standart Proposals (LSPs) ve Universal Profile (UP) hesap sistemini sunarak, gelişmiş akıllı sözleşmeler ve kullanıcı merkezli dijital kimlikler aracılığıyla blok zincirinin kullanılabilirliğini ve erişimini artırıyor.

Kripto AdıLYX

SıralamaNo.777

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)%4,07

Dolaşımdaki Arz30.535.906,59

Maksimum Arz0

Toplam Arz42.115.181,93

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği11.614818376214712,2024-01-17

En Düşük Fiyat0.5508968765168473,2025-07-01

Herkese Açık Blok ZinciriLYX

Sektör

Sosyal Medya

