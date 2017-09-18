MANA
"Decentraland, dağıtılmış, paylaşılan bir sanal platformdur. Bu platformda, kullanıcılar içeriğe göz atabilir ve keşfedebilir ve diğer kişi ve varlıklarla etkileşime girebilir. Kullanıcılar ayrıca blok zinciri tabanlı bir arazi defteri aracılığıyla sanal bölgelerin sahipliğini talep edebilir. Bölgeler, Kartezyen koordinatlarla (X,Y) sınırlandırılır ve sahipleri, statik 3B sahnelerden oyunlar gibi etkileşimli sistemlere kadar bölgede ne yayınlayacaklarına karar verebilir. Etki alanları, MANA adlı bir ERC20 belirteci ile satın alınabilen, Ethereum akıllı sözleşmelerinde saklanan, takas edilemez, devredilebilir, nadir bulunan dijital varlıklardır. MANA, sanal dünyalarda dijital mal ve hizmet satın almak için de kullanılabilir. "
Kripto AdıMANA
SıralamaNo.131
Piyasa Değeri$0.00
Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00
Pazar Payı0.0001%
İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.22%
Dolaşımdaki Arz1,969,729,010.368757
Maksimum Arz0
Toplam Arz2,193,179,327.320146
Dolaşım Oranı%
Arz Tarihi2017-09-18 00:00:00
Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.024 USDT
Tüm Zamanların En Yükseği5.902317189920042,2021-11-25
En Düşük Fiyat0.007883059792220592,2017-10-13
Herkese Açık Blok ZinciriETH
Sektör
Sosyal Medya
