MAN

Matrix filminden ilham alan Matrix AI Network, 2017'de kuruldu. O zamandan beri, MATRIX halka açık blok zincirini optimize etmek için yapay zekayı uygulayan 1.0 üzerinde ve merkeziyetsiz bir yapay zeka ekonomisi inşa etmek için 2.0 üzerinde çalışıyoruz. 2023'ten başlayarak, nörobilimi 1.0 ve 2.0'dan çıktılarla harmanladığımız Matrix 3.0'a geçiyoruz. Temel olarak, insan beyninin internete yüklendiği Matrix filmlerinin hayal ettiği senaryoyu gerçekleştirerek Avatar Zekası (AvI) için beyin sinyalini kullanıyoruz. Bu, Metaverse'te herkesin kendi dijital avatarına sahip olacağı anlamına gelir.

Kripto AdıMAN

SıralamaNo.1870

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz469,583,069.50852966

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz769,583,069.5085297

Dolaşım Oranı0.4695%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.7901400327682495,2018-05-10

En Düşük Fiyat0.002571595654983904,2025-08-05

Herkese Açık Blok ZinciriMAN

Sektör

Sosyal Medya

