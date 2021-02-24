MASK

Mask Network, internet kullanıcılarını Web 2.0'dan Web 3.0'a bağlayan köprü olmak üzere konumlandırılmıştır. Mask Network'ün temel teknolojisi eşler arası şifreli bir mesajlaşma uygulamasıdır. Bu temel etrafında sürekli olarak yeni işlevler geliştirilmektedir.

Kripto AdıMASK

SıralamaNo.346

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)25.16%

Dolaşımdaki Arz100,000,000

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi2021-02-24 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.85 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği97.91962343,2021-02-24

En Düşük Fiyat0.5230532270919396,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

