MBG

MultiBank Group (MBG), 25’ten fazla küresel ofisi, 90 ülkede varlığı ve günlük 18,1 milyar doları aşan işlem hacmiyle dünyanın en büyük çevrim içi finansal türev kurumlarından biridir. Geleneksel finans alanında neredeyse yirmi yıllık bir hakimiyetin ardından MBG, kripto alım satımı ve kurumsal ECN altyapısına da açılarak bankalar arası piyasalar ile dijital varlıklar arasında köprü kuran, tamamen entegre kurumsal düzeyde bir ekosistem inşa etmektedir. Bu ekosistem, $MBG Yardımcı Tokeni ile desteklenmektedir.

Kripto AdıMBG

SıralamaNo.8962

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.37030501024441226,2025-07-19

En Düşük Fiyat0.36701751283509526,2025-07-19

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaMultiBank Group (MBG), 25’ten fazla küresel ofisi, 90 ülkede varlığı ve günlük 18,1 milyar doları aşan işlem hacmiyle dünyanın en büyük çevrim içi finansal türev kurumlarından biridir. Geleneksel finans alanında neredeyse yirmi yıllık bir hakimiyetin ardından MBG, kripto alım satımı ve kurumsal ECN altyapısına da açılarak bankalar arası piyasalar ile dijital varlıklar arasında köprü kuran, tamamen entegre kurumsal düzeyde bir ekosistem inşa etmektedir. Bu ekosistem, $MBG Yardımcı Tokeni ile desteklenmektedir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.