MCDULL

McDull, karikatürist Alice Mak ve yazar Brian Tse tarafından yaratılan Hong Kong'un popüler çizgi film domuzcuğundan esinlenen bir meme simgesidir. Masumiyeti ve ilişkilendirilebilir, mizahi maceralarıyla tanınır. Birçok eksikliğine rağmen, McDull azim ve hoşnutluğu temsil eder, bu da onu içten ve komik özellikleriyle izleyicilerde yankı uyandıran sevilen bir figür haline getirir.

Kripto AdıMCDULL

SıralamaNo.829

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz7,555,555,555,554

Maksimum Arz8,888,888,888,888

Toplam Arz8,888,888,888,888

Dolaşım Oranı0.8499%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000015816665141827,2025-01-18

En Düşük Fiyat0.000001955159001503,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

