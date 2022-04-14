MCDX

McDonald’s xStock (MCDx), Solana SPL ve ERC-20 tokenleri olarak çıkarılan bir takip sertifikasıdır. MCDx, McDonald's Corporation'ın (dayanak varlık) fiyatını takip eder. MCDx, uygun kripto para piyasası katılımcılarına McDonald's Corporation'ın hisse fiyatına düzenlemelere uygun erişim sağlarken, blok zinciri teknolojisinin avantajlarını da koruyacak şekilde tasarlanmıştır.

Kripto AdıMCDX

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz1,000

Maksimum Arz0

Toplam Arz4,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaMcDonald’s xStock (MCDx), Solana SPL ve ERC-20 tokenleri olarak çıkarılan bir takip sertifikasıdır. MCDx, McDonald's Corporation'ın (dayanak varlık) fiyatını takip eder. MCDx, uygun kripto para piyasası katılımcılarına McDonald's Corporation'ın hisse fiyatına düzenlemelere uygun erişim sağlarken, blok zinciri teknolojisinin avantajlarını da koruyacak şekilde tasarlanmıştır.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.