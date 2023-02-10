MDAO

MarsDAO token sahibi topluluğu, üç ana görevi çözmek üzere tasarlanmış ürünler geliştirir: 1. Token sahiplerine kripto para piyasasında şeffaf kâr sağlamak, 2. Hızla gelişen bir piyasa ile etkileşimi kolaylaştırmak, 3. MarsDAO’nun deflasyonist modeli ile enflasyon sorununu çözmek.

Kripto AdıMDAO

SıralamaNo.1778

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.38%

Dolaşımdaki Arz70,599,019.82

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz95,968,858.05331515

Dolaşım Oranı0.7059%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.6465163509478522,2023-02-10

En Düşük Fiyat0.02174529085090852,2025-04-17

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaMarsDAO token sahibi topluluğu, üç ana görevi çözmek üzere tasarlanmış ürünler geliştirir: 1. Token sahiplerine kripto para piyasasında şeffaf kâr sağlamak, 2. Hızla gelişen bir piyasa ile etkileşimi kolaylaştırmak, 3. MarsDAO’nun deflasyonist modeli ile enflasyon sorununu çözmek.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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