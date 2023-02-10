MDAO

MarsDAO token sahibi topluluğu, üç ana görevi çözmek üzere tasarlanmış ürünler geliştirir: 1. Token sahiplerine kripto para piyasasında şeffaf kâr sağlamak, 2. Hızla gelişen bir piyasa ile etkileşimi kolaylaştırmak, 3. MarsDAO’nun deflasyonist modeli ile enflasyon sorununu çözmek.

Kripto AdıMDAO

SıralamaNo.1778

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.38%

Dolaşımdaki Arz70,599,019.82

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz95,968,858.05331515

Dolaşım Oranı0.7059%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.6465163509478522,2023-02-10

En Düşük Fiyat0.02174529085090852,2025-04-17

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaMarsDAO token sahibi topluluğu, üç ana görevi çözmek üzere tasarlanmış ürünler geliştirir: 1. Token sahiplerine kripto para piyasasında şeffaf kâr sağlamak, 2. Hızla gelişen bir piyasa ile etkileşimi kolaylaştırmak, 3. MarsDAO’nun deflasyonist modeli ile enflasyon sorununu çözmek.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.