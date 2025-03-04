MEMHASH

#Memhash, oyun oynamanın basitliğini blok zincirinin teknik karmaşıklığıyla birleştiriyor. Simüle madencilik konsepti üzerine inşa edilen oyun, kullanıcılar cihazlarında mini uygulamayı çalıştırdıklarında ödüller sağlamak için Bitcoin ile aynı Hashcash mekanizmasından yararlanıyor. Oyun, tek bir butonla basit ve kullanıcı dostu bir arayüz sunarak oyuncuların hemen görünür ödüller kazanmaya başlamasını sağlıyor.

Kripto AdıMEMHASH

SıralamaNo.2755

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz843,392,248

Maksimum Arz1,250,000,000

Toplam Arz1,250,000,000

Dolaşım Oranı0.6747%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.003575393695578749,2025-03-04

En Düşük Fiyat0.000268851461669114,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriTONCOIN

Hakkında#Memhash, oyun oynamanın basitliğini blok zincirinin teknik karmaşıklığıyla birleştiriyor. Simüle madencilik konsepti üzerine inşa edilen oyun, kullanıcılar cihazlarında mini uygulamayı çalıştırdıklarında ödüller sağlamak için Bitcoin ile aynı Hashcash mekanizmasından yararlanıyor. Oyun, tek bir butonla basit ve kullanıcı dostu bir arayüz sunarak oyuncuların hemen görünür ödüller kazanmaya başlamasını sağlıyor.

Sektör

Sosyal Medya

