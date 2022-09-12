METAL

Metal blockchain2 ($METAL), herhangi bir zincirin Snow protokolleri (Avalanche tarafından tanıtılan) aracılığıyla konuşlandırılmasına ve fikir birliği bulmasına izin veren, yüksek verimli bir Hisse Kanıtı (PoS) modelinde çalışmasına izin veren, İş Kanıtı (PoW) ihtiyacını ortadan kaldıran sıfır katman bir blok zinciridir.

Kripto AdıMETAL

SıralamaNo.3749

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz333,333,333

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.6464366906134766,2022-09-12

En Düşük Fiyat0.03527947642577072,2024-08-05

Herkese Açık Blok ZinciriPROTO

HakkındaMetal blockchain2 ($METAL), herhangi bir zincirin Snow protokolleri (Avalanche tarafından tanıtılan) aracılığıyla konuşlandırılmasına ve fikir birliği bulmasına izin veren, yüksek verimli bir Hisse Kanıtı (PoS) modelinde çalışmasına izin veren, İş Kanıtı (PoW) ihtiyacını ortadan kaldıran sıfır katman bir blok zinciridir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.