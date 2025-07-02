METAX

Meta xStock (METAx), Solana SPL ve ERC-20 tokenleri olarak çıkarılan bir takip sertifikasıdır. METAx, Meta Platforms, Inc'in (dayanak varlık) fiyatını takip eder. METAx, uygun kripto para piyasası katılımcılarına Meta Platforms'un hisse senedi fiyatına düzenlemelere uygun erişim sağlarken, blok zinciri teknolojisinin avantajlarını da koruyacak şekilde tasarlanmıştır.

Kripto AdıMETAX

SıralamaNo.2099

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)20,865.70%

Dolaşımdaki Arz1,000

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği996.2498845165896,2025-07-02

En Düşük Fiyat692.2127820206093,2025-07-03

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaMeta xStock (METAx), Solana SPL ve ERC-20 tokenleri olarak çıkarılan bir takip sertifikasıdır. METAx, Meta Platforms, Inc'in (dayanak varlık) fiyatını takip eder. METAx, uygun kripto para piyasası katılımcılarına Meta Platforms'un hisse senedi fiyatına düzenlemelere uygun erişim sağlarken, blok zinciri teknolojisinin avantajlarını da koruyacak şekilde tasarlanmıştır.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.