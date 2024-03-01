MILLI

Bir ilham parıltısıyla doğmuş ve köklü bir dostluğa dönüşmüştür. Milli, sadece en yüksek hız değil, pole pozisyonu için kullanılan genel zihniyettir.

Kripto AdıMILLI

SıralamaNo.2143

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz263,000,052,729

Maksimum Arz299,792,458,000

Toplam Arz299,792,458,000

Dolaşım Oranı0.8772%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000036365438368449,2024-03-16

En Düşük Fiyat0.00000033979712606,2024-03-01

Herkese Açık Blok ZinciriSEI

Sektör

Sosyal Medya

