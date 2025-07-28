MINDFAK

Mindfak en sevdiğiniz meme coinleri taklit edecek ve Kripto'ya olan güveni yeniden inşa edecek. Sadece konuşmuyor, yürüyor da.

Kripto AdıMINDFAK

SıralamaNo.1283

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.05%

Dolaşımdaki Arz690,000,000

Maksimum Arz690,000,000

Toplam Arz690,000,000

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.015344883231892125,2025-08-12

En Düşük Fiyat0.001762510127150517,2025-07-28

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

