MISSION

MissionPawsible, dünyanın en büyük meme coinlerinden biri olan BabyDoge'un arkasındaki ekip tarafından geliştirilen, Telegram ile başlayan mesajlaşma uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre olan bir mobil GameFi platformudur. Bu platform, $MP tokeni ile desteklenen bir Web3 ekonomisi aracılığıyla klasik mobil şehir kurma oyununu yeniden tasarlar ve ilerleme, sezonluk ödüller ve ödül havuzlarının kilidini açar. İnşaatın ötesinde, kullanıcılar sohbetten ayrılmadan yapay zekâ aracılarına karşı gündelik oyunlarda rekabet edebilir veya özel odalarda arkadaşlarına meydan okuyabilir. Anında katılım, ilgi çekici mekanikler ve devasa bir topluluğa erişim ile MissionPawsible, blok zinciri oyunlarını insanların zaten her gün kullandığı platformlara getirmektedir.

Kripto AdıMISSION

SıralamaNo.3892

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz500,000,000,000

Toplam Arz0

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000031145798993297,2025-09-03

En Düşük Fiyat0.000001211176992326,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriTONCOIN

HakkındaMissionPawsible, dünyanın en büyük meme coinlerinden biri olan BabyDoge'un arkasındaki ekip tarafından geliştirilen, Telegram ile başlayan mesajlaşma uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre olan bir mobil GameFi platformudur. Bu platform, $MP tokeni ile desteklenen bir Web3 ekonomisi aracılığıyla klasik mobil şehir kurma oyununu yeniden tasarlar ve ilerleme, sezonluk ödüller ve ödül havuzlarının kilidini açar. İnşaatın ötesinde, kullanıcılar sohbetten ayrılmadan yapay zekâ aracılarına karşı gündelik oyunlarda rekabet edebilir veya özel odalarda arkadaşlarına meydan okuyabilir. Anında katılım, ilgi çekici mekanikler ve devasa bir topluluğa erişim ile MissionPawsible, blok zinciri oyunlarını insanların zaten her gün kullandığı platformlara getirmektedir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
MISSION/USDT
MISSION
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (MISSION)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
MISSION/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (MISSION)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...