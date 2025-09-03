MISSION

MissionPawsible, dünyanın en büyük meme coinlerinden biri olan BabyDoge'un arkasındaki ekip tarafından geliştirilen, Telegram ile başlayan mesajlaşma uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre olan bir mobil GameFi platformudur. Bu platform, $MP tokeni ile desteklenen bir Web3 ekonomisi aracılığıyla klasik mobil şehir kurma oyununu yeniden tasarlar ve ilerleme, sezonluk ödüller ve ödül havuzlarının kilidini açar. İnşaatın ötesinde, kullanıcılar sohbetten ayrılmadan yapay zekâ aracılarına karşı gündelik oyunlarda rekabet edebilir veya özel odalarda arkadaşlarına meydan okuyabilir. Anında katılım, ilgi çekici mekanikler ve devasa bir topluluğa erişim ile MissionPawsible, blok zinciri oyunlarını insanların zaten her gün kullandığı platformlara getirmektedir.

Kripto AdıMISSION

SıralamaNo.3892

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz500,000,000,000

Toplam Arz0

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000031145798993297,2025-09-03

En Düşük Fiyat0.000001211176992326,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriTONCOIN

HakkındaMissionPawsible, dünyanın en büyük meme coinlerinden biri olan BabyDoge'un arkasındaki ekip tarafından geliştirilen, Telegram ile başlayan mesajlaşma uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre olan bir mobil GameFi platformudur. Bu platform, $MP tokeni ile desteklenen bir Web3 ekonomisi aracılığıyla klasik mobil şehir kurma oyununu yeniden tasarlar ve ilerleme, sezonluk ödüller ve ödül havuzlarının kilidini açar. İnşaatın ötesinde, kullanıcılar sohbetten ayrılmadan yapay zekâ aracılarına karşı gündelik oyunlarda rekabet edebilir veya özel odalarda arkadaşlarına meydan okuyabilir. Anında katılım, ilgi çekici mekanikler ve devasa bir topluluğa erişim ile MissionPawsible, blok zinciri oyunlarını insanların zaten her gün kullandığı platformlara getirmektedir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.