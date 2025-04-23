MNTX

Minutes Network Token, küresel telekomünikasyon sektörünü dönüştürüyor. MNTx DePIN Düğümleri ses trafiğini yönlendiriyor, maliyetleri düşürüyor ve 250 milyar dolarlık bir sektöre erişimi açıyor.

Kripto AdıMNTX

SıralamaNo.4841

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz500,000,000

Toplam Arz74,248,395.83333333

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.37267937739589196,2025-07-14

En Düşük Fiyat0.14604411221532676,2025-04-23

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaMinutes Network Token, küresel telekomünikasyon sektörünü dönüştürüyor. MNTx DePIN Düğümleri ses trafiğini yönlendiriyor, maliyetleri düşürüyor ve 250 milyar dolarlık bir sektöre erişimi açıyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.