MOCA

$MOCA, Mocaverse ve Animoca Brands tarafından tohumlanan 450'den fazla şirketten oluşan önceden var olan bir ekosisteme sahip, birlikte çalışabilir bir tüketici ağı olan Moca Network'e güç veren temel kaynaktır. Kullanıcılar $MOCA ile oyun, spor, müzik ve IP gibi önemli kültürel dikeylerde tüketici dApp'lerine erişebilir ve bunlara katılabilir. Bu, Mocaverse'in birlikte çalışabilir Hesap, Kimlik, Puanlar ve İtibar altyapı katmanı tarafından etkinleştirilir.

Kripto AdıMOCA

SıralamaNo.291

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.40%

Dolaşımdaki Arz3,952,692,403.1825

Maksimum Arz8,888,888,888

Toplam Arz8,888,888,888

Dolaşım Oranı0.4446%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.4914401125466104,2024-12-25

En Düşük Fiyat0.023830166360613768,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Hakkında$MOCA, Mocaverse ve Animoca Brands tarafından tohumlanan 450'den fazla şirketten oluşan önceden var olan bir ekosisteme sahip, birlikte çalışabilir bir tüketici ağı olan Moca Network'e güç veren temel kaynaktır. Kullanıcılar $MOCA ile oyun, spor, müzik ve IP gibi önemli kültürel dikeylerde tüketici dApp'lerine erişebilir ve bunlara katılabilir. Bu, Mocaverse'in birlikte çalışabilir Hesap, Kimlik, Puanlar ve İtibar altyapı katmanı tarafından etkinleştirilir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.