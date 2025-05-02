MOONPIG

Moonpig, insanlara mizah, topluluk ve ekonomik güçlendirmeyi geri getirmek gibi göksel bir misyonu olan merkeziyetsiz bir meme coindir.

Kripto AdıMOONPIG

SıralamaNo.2177

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.10%

Dolaşımdaki Arz999,931,280

Maksimum Arz999,932,362

Toplam Arz999,931,280

Dolaşım Oranı0.9999%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.1239931141482101,2025-05-23

En Düşük Fiyat0.00002639051004201,2025-05-02

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

