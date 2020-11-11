MSB

MISBLOC (Blockchain ile Tıbbi Bilgi Hizmeti), blockchain teknolojisine dayalı bir tıbbi hizmet ekosistemidir. Kısacası, MISBLOC, telekomünikasyon-tıbbi-finansal alanları birbirine bağlayan, bireysel yaşam günlüğünün büyük veri çağı olan MyData çağında, seçilen ilaç bilgilerini bir blok zincir teknolojisi ile bir arada kullanarak sürdürülebilir bir tıbbi hizmet ekosistemi sunmaktadır.

Kripto AdıMSB

SıralamaNo.2574

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz199,019,940

Maksimum Arz0

Toplam Arz300,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği5.21040468,2021-06-29

En Düşük Fiyat0,2020-11-11

Herkese Açık Blok ZinciriKLAY

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
