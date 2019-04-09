MTV

MultiVAC, güvenilir parçalamaya dayalı dünyanın ilk esnek halka açık zinciri ve büyük ölçekli merkezi olmayan uygulamalar için tasarlanmış yeni nesil yüksek performanslı bir blok zinciri platformudur. MultiVAC, güvenlikten ödün vermeden ve merkezden dağıtma sağlarken, üç düzeyde bilgi işlem, depolama ve iletimin genişletilmesini etkin bir şekilde gerçekleştirebilen dünyanın ilk hızlı, verimli, tam boyutlu parçalama çözümünü geliştiriyor. Aynı zamanda, MultiVAC'ın öncülük ettiği esnek bilgi işlem, DApp'lerin imkansız CAP üçgeninde özgürce hareket etmelerine, bağımsız olarak tartmalarına ve ağın ademi merkeziyetçilik derecesi, güvenlik ve performans gereksinimlerine karar vermelerine izin verebilir, böylece büyük ölçekli hizmetleri destekleyen çeşitlendirilmiş hizmetleri gerçekleştirebilir. - ölçekli ve karmaşık ticari DApp'lere ihtiyaç var.

Kripto AdıMTV

SıralamaNo.2019

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)%0,01

Dolaşımdaki Arz3.587.369.426,402686

Maksimum Arz0

Toplam Arz10.000.000.000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2019-04-09 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0,006 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği0.029173896178550714,2021-10-27

En Düşük Fiyat0.000147627103478,2020-03-13

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.