MXSOL

MXSOL, MEXC borsası tarafından desteklenen Solana için bir likidite staking tokenidir (LST). MEXC'de SOL stake ettiğinizde, MEXC stake havuzunda stake ettiğiniz SOL'u temsil eden MXSOL tokenleri alırsınız. Bu tokenler makbuz görevi görür ve daha sonra SOL ve kazanılan ödüllerle takas edilebilir.

Kripto AdıMXSOL

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

