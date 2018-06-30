MX

MX TOKEN (MX), MEXC platformu tarafından geliştirilmiş, Ethereum blok zincirini kullanan merkeziyetsiz bir dijital varlıktır. MEXC'nin yerel tokeni olarak temel amacı, kullanıcılara güvenli ve istikrarlı bir alım satım deneyimi sunmak ve sektör lideri olmaktır. MX tutanlar, MEXC'de MX tutma ödülleri, oylama ve indirimli abonelikler alma ve yeni listeleme oylamalarında ücretsiz airdrop kazanma gibi birçok fırsattan yararlanma ayrıcalığı elde etmektedir.

Kripto AdıMX

SıralamaNo.165

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)22.94%

Dolaşımdaki Arz92,456,834

Maksimum Arz413,787,834

Toplam Arz411,206,834

Dolaşım Oranı0.2234%

Arz Tarihi2018-06-30 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.0092 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği5.85335603455073,2024-04-09

En Düşük Fiyat0.0420566690384,2019-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriETH

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
MX/EUR
MX Token
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (MX)
--
24 sa Hacim (EUR)
--
