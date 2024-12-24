MYSTERY

Matt Furie'nin ilk kitabı The Night Riders eserinde dört benzersiz karakter yer alıyor: bir kurbağa, bir sıçan, bir ejderha ve yarasa/fare benzeri bir yaratık. Bu sözsüz, rüya gibi anlatı, bu karakterleri fantastik bir manzara boyunca takip ediyor. Kitapta herhangi bir metin bulunmaması nedeniyle karakterlerin isimleri hakkında pek çok spekülasyon yapılmıştır. Kapsamlı bir araştırmanın ardından kurbağa karakterinin gerçek adının "Gizem (Mystery)" olduğu ortaya çıktı ve diğer üç ana karakterin isimleri de gün ışığına çıktı. Bu keşif, The Night Riders'ın fantastik dünyasına daha büyüleyici ayrıntılar katıyor.

Kripto AdıMYSTERY

SıralamaNo.2733

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz420,690,000,000,000

Maksimum Arz420,690,000,000,000

Toplam Arz420,690,000,000,000

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000000071625505595,2024-12-24

En Düşük Fiyat0.000000000451651316,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

