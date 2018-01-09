MYST

Mysterium Network, web'i herkes için sınırsız ve erişilebilir hale getiren araçlar ve altyapılar oluşturur. Tor benzeri ağ, kurcalamaya karşı korumalı, anonim ve şifrelidir, ancak üstün kullanılabilirlik, kararlılık ve hıza sahiptir. Herkes Mysterium Network'ün izinsiz, eşler arası pazarına katılabilir ve kripto pasif gelir elde etmek için yedek bant genişliğini ve IP adresini kiralayabilir. Projenin amiral gemisi ürünü, Android, Windows, Mac ve Linux için kullanılabilen Mysterium Network VPN idi.

Kripto AdıMYST

SıralamaNo.1541

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.54%

Dolaşımdaki Arz20,033,628

Maksimum Arz32,433,365

Toplam Arz32,433,365

Dolaşım Oranı0.6176%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği5.648429870605469,2018-01-09

En Düşük Fiyat0.0195606770677,2018-12-13

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaMysterium Network, web'i herkes için sınırsız ve erişilebilir hale getiren araçlar ve altyapılar oluşturur. Tor benzeri ağ, kurcalamaya karşı korumalı, anonim ve şifrelidir, ancak üstün kullanılabilirlik, kararlılık ve hıza sahiptir. Herkes Mysterium Network'ün izinsiz, eşler arası pazarına katılabilir ve kripto pasif gelir elde etmek için yedek bant genişliğini ve IP adresini kiralayabilir. Projenin amiral gemisi ürünü, Android, Windows, Mac ve Linux için kullanılabilen Mysterium Network VPN idi.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.