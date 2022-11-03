MYTH

Mythos, oyun dünyasını demokratikleştirmeyi ve oyuncuların ve içerik oluşturucuların değer zincirine katılmasına izin vermeyi amaçlıyor. Çok zincirli ekosistemlerin, birleşik pazarların, merkeziyetsiz finansal sistemlerin, merkeziyetsiz yönetim mekanizmalarının ve çok tokenli oyun ekonomilerinin desteğine dayanmaktadır.

Kripto AdıMYTH

SıralamaNo.577

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz869,709,107.226892

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.8697%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.993326663167192,2022-11-03

En Düşük Fiyat0.03057230270258458,2025-10-11

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

