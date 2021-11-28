NABOX

Nabox, Web 3.0 için geliştirilen DID özelliklerine sahip Zincirler Arası DeFi cüzdanıdır. Zincirler arası dostu NULS blok zinciri üzerine inşa edilen Nabox, NerveNetwork teknolojisi aracılığıyla çeşitli zincirler arasında sorunsuz işlemlere ve takaslara olanak tanır. Nabox ile kullanıcılar, dijital varlıklarını bir tıkla zincirler arasında kullanabilecektir. Böylece, Ethereum Layer 2 altyapısına daha yakın entegrasyonlara izin vererek, yüksek performanslı blok zincirlerinin etkinleştiricisi olmayı umuyoruz.

Kripto AdıNABOX

SıralamaNo.2321

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz208,614,091,935.19

Maksimum Arz1,000,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2086%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000375839325844436,2021-11-28

En Düşük Fiyat0.000001572508954823,2025-04-20

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

