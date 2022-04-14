NAM

Namada, Multichain'in birleştirilebilir gizlilik katmanıdır. Korumalı bir varlık merkezi sağlayarak ve korumalı çapraz zincir işlemlerini mümkün kılarak kullanıcıların kişisel verilerini koruyan bir proof-of-stake (hisse ispatı) katman 1 blok zinciridir. Namada, herhangi bir varlığı destekleyebilir ve mevcut zincirlere, dapp'lere, tokenlere ve NFT'lere veri koruması eklemek için kullanılabilir. Öncelikle Rust ile geliştirilen Namada, çoklu zincir birlikte çalışabilirliği için CometBFT konsensüsünü ve IBC (Inter-Blockchain Communication) protokolünü kullanır, ancak IBC'nin ötesinde ek ekosistemleri desteklemek için yükseltilebilir. Namada, zk-SNARKs gibi gelişmiş kriptografik standartları ve birlikte çalışabilirlik potansiyelini kullanarak, kullanıcıların zincir üstü verilerini korurken çok çeşitli diğer blok zincirleri ve protokollerle birlikte çalışabilmeleri için kullanışlı bir kriptografik temel olarak konumlanmaktadır.

Kripto AdıNAM

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriNAMADA

Sektör

Sosyal Medya

