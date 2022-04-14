NAORIS

Naoris Protocol, kuantum sonrası esneklik, gerçek zamanlı sistem doğrulama ve internet ile ölçeklenebilecek şekilde tasarlanmış merkeziyetsiz bir güven ağı kullanarak dijital dünyayı güvence altına alır.

Kripto AdıNAORIS

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz4,000,000,000

Toplam Arz4,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaNaoris Protocol, kuantum sonrası esneklik, gerçek zamanlı sistem doğrulama ve internet ile ölçeklenebilecek şekilde tasarlanmış merkeziyetsiz bir güven ağı kullanarak dijital dünyayı güvence altına alır.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.