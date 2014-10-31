NAV

2014 yılında piyasaya sürülen Navcoin, yenilikçi teknolojik ve gizlilik özellikleriyle hızlı ve güvenilir ödemeler sunan açık kaynaklı bir dijital para birimidir. Bir Navcoin cüzdanında coin depolamak, halka açık veya özel işlemler yapmaya, staking (ağ doğrulaması için) veya coin karıştırma (gizlilik geliştirme için) yoluyla ödüller kazanmaya ve proje tekliflerinde oy kullanmaya izin verir. Navcoin'in kripto sistemine özgü olan şey, kamuya açık NAV coinlerinin 1:1 oranında, izlenemez işlemleri garanti eden devrim niteliğindeki gizlilik coini olan xNAV'a dönüştürülebilmesidir. Ek olarak Navcoin, Ethereum ve Binance Smart Chain (BSC) gibi ekosistemlerde kullanılabilen, NAV'ın sarmal bir temsili olan wNAV'ı piyasaya sürdü.

Kripto AdıNAV

SıralamaNo.4447

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz76,939,361.4888581

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği5.530200004577637,2018-01-07

En Düşük Fiyat0.00051073101349175,2014-10-31

Herkese Açık Blok ZinciriNAV

Hakkında2014 yılında piyasaya sürülen Navcoin, yenilikçi teknolojik ve gizlilik özellikleriyle hızlı ve güvenilir ödemeler sunan açık kaynaklı bir dijital para birimidir. Bir Navcoin cüzdanında coin depolamak, halka açık veya özel işlemler yapmaya, staking (ağ doğrulaması için) veya coin karıştırma (gizlilik geliştirme için) yoluyla ödüller kazanmaya ve proje tekliflerinde oy kullanmaya izin verir. Navcoin'in kripto sistemine özgü olan şey, kamuya açık NAV coinlerinin 1:1 oranında, izlenemez işlemleri garanti eden devrim niteliğindeki gizlilik coini olan xNAV'a dönüştürülebilmesidir. Ek olarak Navcoin, Ethereum ve Binance Smart Chain (BSC) gibi ekosistemlerde kullanılabilen, NAV'ın sarmal bir temsili olan wNAV'ı piyasaya sürdü.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.