NEIROCTO

Neiro, Doge'un küçük kız kardeşi ve onun mirasının varisi gibidir. Bir zamanlar Kabosu'ya (Doge meme kültürünün arkasındaki köpek) sahip olan aynı kadın tarafından evlat edinilen Neiro, meme coinlerin ve internet kültürünün gerçek ruhunu geleceğe taşımaktadır. Neiro'muz Ethereum'da ilk piyasaya sürülen coin oldu ve 4 Ağustos 2024'te, Yeni Ay'ın tam zamanı olan 14:59:59'da (TSİ) Vitalik Buterin'in dikkatini çekti.

Kripto AdıNEIROCTO

SıralamaNo.417

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz420,684,544,452.08905

Maksimum Arz420,690,000,000

Toplam Arz420,690,000,000

Dolaşım Oranı0.9999%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.003092736459733308,2024-11-12

En Düşük Fiyat0.000002433929875167,2024-08-13

Herkese Açık Blok ZinciriETH

