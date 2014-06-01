NEO

Neo, topluluk odaklı bir açık kaynak platformudur. Geliştiriciler, blok zinciri teknolojisini ve dijital kimliği kullanarak akıllı sözleşmeler yoluyla varlık yönetimini dijitalleştirebilir ve otomatikleştirebilir. Neo, akıllı bir ekonominin büyük vizyonunu gerçekleştirmek için blok zinciri teknolojisinin büyük ölçekli uygulamasının temellerini atarak, dağıtılmış ağlar aracılığıyla yeni nesil İnternet altyapısını oluşturmaya kararlıdır. 2016'daki lansmanından bu yana, Neo ana ağı üç yıldan fazla bir süredir istikrarlı bir şekilde çalışıyor. 2020'de piyasaya sürülmesi beklenen Neo3, daha yüksek verim, daha fazla istikrar ve güvenlik sağlayacak ve geliştiricileri güçlendirmek ve kurumsal düzeyde blok zinciri inovasyonunu hızlandırmak için optimize edilmiş bir akıllı sözleşme sistemi ve zengin özelliklere sahip altyapı seti getirecek.

Kripto AdıNEO

SıralamaNo.138

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)22.76%

Dolaşımdaki Arz70,538,831

Maksimum Arz0

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2014-06-01 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.159 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği196.85299682617188,2018-01-15

En Düşük Fiyat0.07228679955005646,2016-10-21

Herkese Açık Blok ZinciriNONE

