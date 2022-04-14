NERO

NERO, ilk çok boyutlu gas ücreti blok zinciri olan Blockspace 2.0’ı tanıtarak dApp’ler ve altyapıyı eşi benzeri görülmemiş şekilde hizalamaya hazırlanmaktadır. İki yıllık gizli geliştirme sürecinin ardından ortaya çıkan NERO, herhangi bir tokenin doğal olarak gas olarak kullanılabildiği bir uygulama katmanı sunar ve dApp geliştiricilerine protokol ücretlerini yönetme, optimize etme ve paylaşma imkânı tanıyan bir ortam sağlar. Uygulamaların gelir elde etmesini sağlayan sistemler tasarlayarak onların finansal başarısına katkıda bulunmak, uzun vadede NERO’ya olan bağlılıklarını güvence altına alır.

Kripto AdıNERO

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Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriNERO

HakkındaNERO, ilk çok boyutlu gas ücreti blok zinciri olan Blockspace 2.0’ı tanıtarak dApp’ler ve altyapıyı eşi benzeri görülmemiş şekilde hizalamaya hazırlanmaktadır. İki yıllık gizli geliştirme sürecinin ardından ortaya çıkan NERO, herhangi bir tokenin doğal olarak gas olarak kullanılabildiği bir uygulama katmanı sunar ve dApp geliştiricilerine protokol ücretlerini yönetme, optimize etme ve paylaşma imkânı tanıyan bir ortam sağlar. Uygulamaların gelir elde etmesini sağlayan sistemler tasarlayarak onların finansal başarısına katkıda bulunmak, uzun vadede NERO’ya olan bağlılıklarını güvence altına alır.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.