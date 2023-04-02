NEXA

Nexa, küresel P2P kullanımı için ölçeklendirme yeteneğine sahip yerel tokenler ve akıllı sözleşmeler içeren bir çalışma kanıtı UTXO Katman 1 blok zinciridir. Nexa, ölçeklendirmek için donanımdan yararlanarak, ölçeklenebilirliğin en önemli iki darboğazı olan Signatures ve UTXO aramalarını çözer.

Kripto AdıNEXA

SıralamaNo.1470

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz5,859,620,000,000

Maksimum Arz21,000,000,000,000

Toplam Arz9,384,830,000,000

Dolaşım Oranı0.279%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000042155176868025,2023-04-02

En Düşük Fiyat0.000000619016624602,2025-10-28

Herkese Açık Blok ZinciriNEXA

