Niza Global (NIZA), güvenli, şeffaf ve kullanıcı dostu bir ekosistemi desteklemek için tasarlanmış dijital bir varlıktır. Güçlü kullanım alanlarıyla NIZA, Niza Global platformunda sorunsuz işlem, staking ve katılım imkanı sağlar, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için erişilebilirliği güvence altına alır. Niza Labs ve büyüyen küresel topluluk tarafından desteklenen Niza Global, uzun vadeli değer ve gerçek dünya uygulamaları sunmaya odaklanmaktadır. Token, önde gelen borsalarda listelenmiştir ve küresel piyasada güçlü likidite ve güven sağlamaktadır.

Kripto AdıNIZA

SıralamaNo.3756

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,150,000,000

Toplam Arz1,150,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.2146230559763992,2025-09-23

En Düşük Fiyat0.000028314541016169,2025-09-17

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

