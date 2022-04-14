NODE

NodeOps Network, açık, çok sağlayıcılı bir ağda dağıtım, uygulama ve ölçeklendirmeyi otomatikleştirmek için tasarlanmış, merkeziyetsiz Bilgi İşlem için yapay zekâ destekli bir koordinasyon katmanıdır.

Kripto AdıNODE

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz678,833,730

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaNodeOps Network, açık, çok sağlayıcılı bir ağda dağıtım, uygulama ve ölçeklendirmeyi otomatikleştirmek için tasarlanmış, merkeziyetsiz Bilgi İşlem için yapay zekâ destekli bir koordinasyon katmanıdır.

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