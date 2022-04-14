NOICE

NOICE, Farcaster ekosistemi içinde oluşturulmuş bir sosyal tokendir. Farcaster, Optimism mainnet ağı üzerinde çalışan ve Base zinciriyle derinlemesine entegre olan merkeziyetsiz bir sosyal medya protokolüdür. $NOICE, her etkileşimi gelire dönüştürerek zincir üstü bir sosyal para birimi sistemi oluşturur.

Kripto AdıNOICE

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaNOICE, Farcaster ekosistemi içinde oluşturulmuş bir sosyal tokendir. Farcaster, Optimism mainnet ağı üzerinde çalışan ve Base zinciriyle derinlemesine entegre olan merkeziyetsiz bir sosyal medya protokolüdür. $NOICE, her etkileşimi gelire dönüştürerek zincir üstü bir sosyal para birimi sistemi oluşturur.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.