Non-Playable Coin Solana, dünya çapında en çok tanınan memelerden biri olan Wojak tarafından desteklenen, piyasadaki en yeni meme coinlerden biridir. Dikkatlice düşünülmüş ve tasarlanmış, esprili memeler ve animasyonlar aracılığıyla her meme coin severin hayatına ışık getiren bir coindir.

Kripto AdıNPCS

SıralamaNo.1930

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz969,714,773

Maksimum Arz999,991,308.8

Toplam Arz999,991,308.8

Dolaşım Oranı0.9697%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.039471595460778795,2024-10-17

En Düşük Fiyat0.001124332888285886,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

