NUM

Numbers Protocol projesinin vizyonu, ağdaki kayıtlı fotoğrafların güvenilirliğini ve meşruiyetini artırmak için kanıt belgelerinden, kayıtların doğruluğundan ve veri kaynaklarından yararlanarak fotoğrafların (görüntüleri ve videoları kapsayan) önemli olduğu bir ekosistem oluşturmaktır. Doğrulayıcılar ve diğer ağ operatörleri gibi katılımcılar, kayıtlı fotoğrafların güvenilirliğini ve meşruiyetini artırmak için hizmetler sunarak ödüller alabilecektir.

Kripto AdıNUM

SıralamaNo.1259

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,19%

Dolaşımdaki Arz853 512 333

Maksimum Arz1 000 000 000

Toplam Arz863 575 317

Dolaşım Oranı0.8535%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.5431169107978384,2021-11-28

En Düşük Fiyat0.00640348192846147,2025-11-19

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaNumbers Protocol projesinin vizyonu, ağdaki kayıtlı fotoğrafların güvenilirliğini ve meşruiyetini artırmak için kanıt belgelerinden, kayıtların doğruluğundan ve veri kaynaklarından yararlanarak fotoğrafların (görüntüleri ve videoları kapsayan) önemli olduğu bir ekosistem oluşturmaktır. Doğrulayıcılar ve diğer ağ operatörleri gibi katılımcılar, kayıtlı fotoğrafların güvenilirliğini ve meşruiyetini artırmak için hizmetler sunarak ödüller alabilecektir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
NUM/USDT
Numbers Protocol
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (NUM)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
NUM/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (NUM)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...