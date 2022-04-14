NUTX

Ekosistemdeki ilk Katman 2 çözümü olan NUTX, "çoklu zincir birlikte çalışabilirliği + sıfır gaz işlemleri" çerçevesiyle Meme ekonomisi paradigmasını yeniden tanımlıyor. Sadece bir token olmanın ötesinde konumlanan NUTX, DeFi, GameFi, AI ve çapraz zincir teknolojilerini entegre eden bir Web3 servet motoru oluşturmayı hedefliyor. "100 Şehir Dünya Çapında Girişimi" ve hackathonlar gibi ekosistem geliştirme programlarını içeren küresel genişleme stratejisi, somut gerçek dünya benimsenmesini teşvik ediyor.

Kripto AdıNUTX

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Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaEkosistemdeki ilk Katman 2 çözümü olan NUTX, "çoklu zincir birlikte çalışabilirliği + sıfır gaz işlemleri" çerçevesiyle Meme ekonomisi paradigmasını yeniden tanımlıyor. Sadece bir token olmanın ötesinde konumlanan NUTX, DeFi, GameFi, AI ve çapraz zincir teknolojilerini entegre eden bir Web3 servet motoru oluşturmayı hedefliyor. "100 Şehir Dünya Çapında Girişimi" ve hackathonlar gibi ekosistem geliştirme programlarını içeren küresel genişleme stratejisi, somut gerçek dünya benimsenmesini teşvik ediyor.

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