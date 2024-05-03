NWS

Nodewaves Düğümleri, Nodewaves Ekosistemini destekleyen dünya geneline yayılmış bireysel bilgisayarlardır. Bir Düğüm lisansı satın aldığınızda, kişisel Mac veya Windows bilgisayarınıza bir düğüm indirebilir ve çalıştırabilirsiniz; bu da ödüller, özel NFT'ler alma fırsatları yaratacak ve Nodewaves Ekosisteminin büyümesine yardımcı olacaktır.

Kripto AdıNWS

SıralamaNo.5078

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.0450571959780026,2024-05-03

En Düşük Fiyat0.000289416887258501,2024-05-03

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

Nodewaves Düğümleri, Nodewaves Ekosistemini destekleyen dünya geneline yayılmış bireysel bilgisayarlardır. Bir Düğüm lisansı satın aldığınızda, kişisel Mac veya Windows bilgisayarınıza bir düğüm indirebilir ve çalıştırabilirsiniz; bu da ödüller, özel NFT'ler alma fırsatları yaratacak ve Nodewaves Ekosisteminin büyümesine yardımcı olacaktır.

Sektör

Sosyal Medya

