NWS

Nodewaves Düğümleri, Nodewaves Ekosistemini destekleyen dünya geneline yayılmış bireysel bilgisayarlardır. Bir Düğüm lisansı satın aldığınızda, kişisel Mac veya Windows bilgisayarınıza bir düğüm indirebilir ve çalıştırabilirsiniz; bu da ödüller, özel NFT'ler alma fırsatları yaratacak ve Nodewaves Ekosisteminin büyümesine yardımcı olacaktır.

Kripto AdıNWS

SıralamaNo.5078

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.0450571959780026,2024-05-03

En Düşük Fiyat0.000289416887258501,2024-05-03

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

HakkındaNodewaves Düğümleri, Nodewaves Ekosistemini destekleyen dünya geneline yayılmış bireysel bilgisayarlardır. Bir Düğüm lisansı satın aldığınızda, kişisel Mac veya Windows bilgisayarınıza bir düğüm indirebilir ve çalıştırabilirsiniz; bu da ödüller, özel NFT'ler alma fırsatları yaratacak ve Nodewaves Ekosisteminin büyümesine yardımcı olacaktır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
NWS/USDT
Nodewaves
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (NWS)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
NWS/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (NWS)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...