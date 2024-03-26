NXRA

Nexera Vakfı, son teknoloji açık kaynak inovasyonla finansın geleceğini güçlendiriyor. Nexera altyapısı, basitleştirilmiş dijital, finansal ve gerçek dünya varlık yönetimi için zincir üstü ve zincir dışı işlemleri kolaylaştırarak blok zinciri teknolojisi ile sorunsuz bir şekilde birleşmektedir. Nexera ($NXRA) token, Nexera altyapı kümesinin merkezinde yer alan bir fayda tokenidir. Nexera ekosisteminde itibar oluşturmayı kolaylaştırır, Nexera DAO'da yönetişime katılımı sağlar, Nexera altyapısı ile oluşturulan çözümlerde özel erişimin kilidini açar ve ücretler, ödemeler ve işlem mekanizmaları için takas aracı görevi görür. Nexera Foundation, genel ekosistemi ve DAO'yu beslemeye ve NXRA tokenin faydasını artırmaya odaklanmıştır. Mevcut ve gelecekteki kilit ekosistem ortaklarının büyümesi ve gelişmesi de dahil olmak üzere, topluluk büyümesini teşvik etmeye ve dijital varlık alanında yeniliği teşvik etmeye kararlıdır.

Kripto AdıNXRA

SıralamaNo.1133

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz1,045,985,540.6158315

Maksimum Arz2,000,000,000

Toplam Arz1,146,856,393.9922845

Dolaşım Oranı0.5229%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.28821044968834403,2024-03-26

En Düşük Fiyat0.005691637908933157,2025-09-26

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.