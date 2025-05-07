OBOL

Obol, Ethereum ile başlayıp Web3'ün tamamına yayılacak şekilde geleceğin dijital altyapısını dağıtmak, merkeziyetsizleştirmek ve demokratikleştirmek için var. 1. Katman blok zincirlerinin ve merkeziyetsiz altyapı ağlarının temeli olan Obol Collective, dünyanın en büyük merkeziyetsiz operatör ekosistemine ev sahipliği yapmaktadır. Bugün, dünya çapında 800'den fazla merkeziyetsiz operatör, ana ağda 1 milyar dolardan fazla parayı güvence altına almak için Obol Dağıtılmış Doğrulayıcıları (DV'ler) çalıştırmaktadır. Obol DV'ler geleneksel doğrulayıcılara kıyasla daha iyi performans, daha az risk ve daha büyük ödüller sunarak herkesin yüksek performanslı, kırılmaya dayanıklı doğrulayıcılar çalıştırmasını sağlar.

Kripto AdıOBOL

SıralamaNo.1149

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)6.37%

Dolaşımdaki Arz132,940,000

Maksimum Arz500,000,000

Toplam Arz500,000,000

Dolaşım Oranı0.2658%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.5021534033503295,2025-05-07

En Düşük Fiyat0.0541488744688649,2025-11-24

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaObol, Ethereum ile başlayıp Web3'ün tamamına yayılacak şekilde geleceğin dijital altyapısını dağıtmak, merkeziyetsizleştirmek ve demokratikleştirmek için var. 1. Katman blok zincirlerinin ve merkeziyetsiz altyapı ağlarının temeli olan Obol Collective, dünyanın en büyük merkeziyetsiz operatör ekosistemine ev sahipliği yapmaktadır. Bugün, dünya çapında 800'den fazla merkeziyetsiz operatör, ana ağda 1 milyar dolardan fazla parayı güvence altına almak için Obol Dağıtılmış Doğrulayıcıları (DV'ler) çalıştırmaktadır. Obol DV'ler geleneksel doğrulayıcılara kıyasla daha iyi performans, daha az risk ve daha büyük ödüller sunarak herkesin yüksek performanslı, kırılmaya dayanıklı doğrulayıcılar çalıştırmasını sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.