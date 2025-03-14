OBT

Orbiter Finance, çoklu zincir çağında Web3 deneyimini yeniden tanımlamayı amaçlayan evrensel bir çapraz zincir protokolü ve Omni Hesap Soyutlaması gibi yenilikçi çözümler aracılığıyla blok zinciri etkileşimlerinin güvenliğini, kesintisiz birlikte çalışabilirliğini artıran ve likidite parçalanmasını azaltan Yapay Zekâ teknolojisi tabanlı bir birlikte çalışabilirlik protokolüdür.

Kripto AdıOBT

SıralamaNo.939

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.12%

Dolaşımdaki Arz4,900,000,000

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz9,900,000,000

Dolaşım Oranı0.49%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.03263069868224823,2025-03-14

En Düşük Fiyat0.002458755950216726,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriARB

