OGCommunity, dünyanın her yerinden kullanıcıların iletişim kurabileceği, deneyimlerini paylaşabileceği, gelişebileceği ve kazanabileceği kullanışlı bir platformdur. Kullanıcılar sadece yeni oyunlar, yayınlar, turnuvalar ve diğer ilginç etkinlikler hakkında bilgiler edinmekle kalmaz, aynı zamanda bu projelerin gelişimini de etkileyebilirler.

Kripto AdıOGC

SıralamaNo.9079

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz900,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000757551037891342,2025-05-24

En Düşük Fiyat0.000010238166089713,2025-06-23

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaOGCommunity, dünyanın her yerinden kullanıcıların iletişim kurabileceği, deneyimlerini paylaşabileceği, gelişebileceği ve kazanabileceği kullanışlı bir platformdur. Kullanıcılar sadece yeni oyunlar, yayınlar, turnuvalar ve diğer ilginç etkinlikler hakkında bilgiler edinmekle kalmaz, aynı zamanda bu projelerin gelişimini de etkileyebilirler.

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

