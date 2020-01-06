OGN

Origin'in amacı, gerçek eşler arası ticareti mümkün kılmaktır. Alıcılar ve satıcılar aracı olmadan doğrudan ticaret yapabilirler. Şu anda kullanıcılar, Origin'in amiral gemisi mağazasında ve ortak uygulamalarında mal ve hizmet satın alabilir ve satabilir. Piyasa operatörleri ayrıca Origin'in açık kaynak platformunda kendi uygulamalarını geliştirebilir ve oluşturabilir. Origin Token (OGN), Origin Protocol'ün önemli bir parçasıdır.Ağın sağlığını ve gelişimini sağlamak için bir teşvik mekanizması olarak, her kullanıcı ve katılımcı, faydaların bir parçası olabilir.

Kripto AdıOGN

SıralamaNo.693

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.58%

Dolaşımdaki Arz649,039,859

Maksimum Arz1,409,664,846

Toplam Arz1,409,664,846

Dolaşım Oranı0.4604%

Arz Tarihi2020-01-06 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.136 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği3.38825924,2021-04-08

En Düşük Fiyat0.018833599755359903,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

